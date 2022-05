Exor, approvato il bilancio. Banga presidente, John Elkann Ceo

Exor, approva il bilancio e distribuisce dividendo da 0,43 euro per azione

L'assemblea di Exor, la holding controllata dalla Famiglia Agnelli, ha approvato il bilancio 2021 e ha espresso parere positivo in merito alla relazione sulle remunerazioni 2021. Approvata, inoltre, la distribuzione di un dividendo di 0,43 euro per azione, per un ammontare massimo di circa 99 milioni. I dividendi diventeranno pagabili il 22 giugno 2022. L'assemblea ha inoltre autorizzato il cda al riacquisto di azioni della Società sul mercato per un importo massimo di 500 milioni di euro e per i successivi 18 mesi dalla data dell'assemblea.

Exor, rinnovo del Cda: Banga presidente e John Elkann Ceo

Il Cda ha, inoltre, deliberato in favore della separazione dei ruoli di presidente e amministratore delegato, affidati rispettivamente a Ajay Banga, che va a sostituire John Elkann che manterrà la guida operativa della società con il ruolo di Ceo.

Banga è stato membro del Cda di Exor dal maggio 2021 e più recentemente ha presieduto il Comitato Esg. Ha ricoperto per più di 10 anni l'incarico di presidente e Ceo di Mastercard. E' stato anche consigliere delle società Kraft Foods e Dow Inc. Oggi è Vice Presidente di General Atlantic, una società globale di private equity, ed è anche consigliere indipendente di Temasek, la società di investimento globale basata a Singapore.

Questa nomina consentirà inoltre di allineare la governance di Exor con quella delle nostre società, permettendo al contempo di concentrarmi sulla prossima fase del nostro sviluppo", ha commentato John Elkann sottolineando le competenze del manager.

Exor, nuove nomine anche nei Comitati di Società

Il Cda ha deliberato anche nuove ve nomine nei Comitati della Società, composti unicamente da consiglieri indipendenti: Comitato Audit: Laurence Debroux (Presidente), Ajay Banga e Marc Bolland; Comitato Remunerazioni e Nomine: Marc Bolland (Presidente), Axel Dumas and Melissa Bethell; Comitato ESG: Ajay Banga (Presidente), Melissa Bethell and Laurence Debroux.

L'assemblea ha, infine, nominato nel Cda Axel Dumas, amministratore delegato di Herme's International, in qualità di Non-Executive Director per la durata di un anno. A causa di altri impegni, Joseph Bae si dimetterà dal Consiglio di amministrazione di Exor e dal Comitato Remunerazione e Nomine.

