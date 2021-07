Exor, Margherita Agnelli chiede chiarimenti su atti della cassaforte Dicembre

La saga della famiglia Agnelli sull’eredità dell’Avvocato sembra sul punto di riesplodere. Al centro la cassaforte Dicembre, una "società semplice”, le cui quote sono in possesso per il 60% al presidente di Exor, Stellantis e Ferrari, John Elkann e per il 40%, diviso in parte uguali, fra i fratelli Lapo e Ginevra. Non una semplice società però perché da qui a cascata parte la catena che, attraverso il 38% della holding olandese Giovanni Agnelli Bv, arriva a Exor che ha in pancia un portafoglio miliardario con il 14,4% del colosso automobilistico Stellantis, il 23% di Ferrari, il 27% di Cnh, il 100% di PartnerRe e il 64% di Juventus.





Secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera, che è entrato in possesso di una copia di una memoria consegnata il 15 luglio al Tribunale di Torino da parte di Margherita Agnelli, primogenita di Gianni e di Marella Caracciolo, i documenti della società Dicembre di John Elkann “non risulterebbero conformi alla normativa di settore”.

Per Dario Trevisan, legale della figlia dell’Avvocato “risulta che nessuna delle scritture private sia stata depositata in originale o che si trovi in deposito notarile”. “Quanto, poi, alle attestazioni del notaio - prosegue Trevisan sul Corriere - non risulta che queste si possano qualificare quali effettive ‘copie autentiche’, anche per estratto, degli atti che si intendono iscrivere”.





Uno su tutti la cessione del 2004, dopo la morte del padre, della quota del 33% di Dicembre di Margherita alla madre, in cui la primogenita dell’Avvocato vende per 105 milioni il pacchetto azionario, uscendo dalla società (più ville, immobili, titoli e opere d’arte per 1,16 miliardi, in cambio della rinuncia all’asse ereditario). Passaggio al termine del quale Marella cede tutto ai nipoti, mantenendo l’usufrutto e di cui si è avuto da poco notizia e che ha portato John Elkann scelto dal nonno per gestire l’impero di famiglia al 60% di Dicembre.

