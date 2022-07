Exor scommette sulla sanità: acquisito il 10% di Institut Mérieux per 883 mln

Exor-Institut Mérieux, John Elkann e Benoît Ribadeau-Dumas entreranno a far parte del Cda della società

Institut Mérieux, holding privata della famiglia Mérieux che opera nel settore sanitario a livello globale, ed Exor holding diversificata controllata dalla famiglia Agnelli, hanno firmato un accordo di partnership di lungo termine secondo il quale Exor acquisirà, mediante un aumento di capitale riservato, una quota pari al 10% di Institut Mérieux con un investimento pari a 833 milioni di euro. A seguito dell'ingresso di Exor come azionista partner in Institut Mérieux, John Elkann e Benoît Ribadeau-Dumas entreranno a far parte del cda della società.

Exor sarà il partner privilegiato per lo sviluppo futuro di Institut Mérieux. Un terzo dell'ammontare dell'aumento di capitale riservato di 833 milioni sarà immediatamente corrisposto al perfezionamento dell'operazione, previsto per l'estate del 2022, mentre la restante parte sarà versata entro i prossimi 12 mesi

L'investimento di Exor in Institut Mérieux, si legge in una nota, "istituisce una partnership tra due famiglie che vantano un secolo di successi imprenditoriali industriali e una comprovata capacità di saper rinnovare le proprie attività, cogliendo le opportunità derivanti dai cambiamenti di paradigma che si sono succeduti nel corso cinque generazioni".

"Questa partnership con Exor fornirà ulteriori risorse all'Institut Mérieux per sostenere la sua crescita e continuare a offrire soluzioni sempre più innovative per i complessi problemi che in tutto il mondo riguardano la salute di oggi e domani", continua la nota. Fondato 125 anni fa a Lione, Francia, l'Institut Mérieux si dedica alla lotta alle malattie infettive e ai tumori.