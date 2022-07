"Il governo non si cambia fino al voto". Su Affaritaliani il Pd detta la linea

Governo, Borghi (Pd): "La maggioranza non va cambiata fino al termine della legislatura"



"Non ci sono governi diversi da quello attuale; per noi del Pd il governo Draghi deve proseguire fino al termine della legislatura, per affrontare i problemi derivanti dalla grave crisi internazionale e mettere in campo misure di tipo sociale (salario minimo, riduzione tasse sul lavoro, sostegno alle fasce più deboli della popolazione, lotta all’inflazione)". Con queste parole Enrico Borghi, responsabile Sicurezza del Partito Democratico, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il Pd resterebbe nel governo Draghi nel caso in cui M5S o Lega uscissero o se la maggioranza debba restare questa fino al termine della legislatura.

"Per questo occorre lavorare sin da ora alla prossima Legge di Bilancio che arriverà in autunno, e non bisogna creare perturbazioni all’azione del Presidente del Consiglio e all’esecutivo. La maggioranza, straordinaria ed eccezionale, che regge questo governo non va cambiata fino al termine della legislatura né tantomeno servono operazioni fantasiose, né tantomeno va modificata la composizione dell’esecutivo", conclude Borghi.