Eyewear, Gucci presenta la campagna del primo modello firmato Sabato De Sarno

Moda, Gucci Ancora è la campagna per il primo modello eyewear di Sabato De Sarno

La nuova campagna Gucci Ancora supera i confini della moda con una narrazione che celebra l'espressione di sé, la bellezza e un’eleganza senza tempo. Nata dalla visione del Direttore Creativo Sabato De Sarno, la campagna introduce la sua prima collezione Primavera Estate 2024 ed è un omaggio alla fotografia di moda attraverso l’iconico obiettivo di David Sims, il primo fotografo con cui Sabato De Sarno ha collaborato agli inizi della sua carriera nel mondo della moda. Una storia di vita reale e di donne autentiche, il cui fascino e la cui forza emergono attraverso un guardaroba di capi essenziali progettati per un’eleganza quotidiana.

La campagna mette in luce anche il primo modello eyewear ideato da Sabato De Sarno per l'occasione. In un ritratto emblematico, la modella indossa occhiali da sole dalla forma stretta e rettangolare con ciliare piatto, nell’iconica tonalità Rosso Ancora abbinata a lenti marroni. Essenziale e al contempo distintiva, la montatura è impreziosita sulle aste dal logo Gucci in lettere dorate, in versione macro.

I nuovi occhiali si presentano quindi come un accessorio contemporaneo che amplia la visione di sensualità di Sabato De Sarno, concepita come espressione di bellezza, libertà e fiducia in sé. Rivolta a tutte le donne, questa nuova estetica è un invito personale a immergersi in quell’emozione unica che solo la moda può suscitare: ancora.