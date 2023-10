Fallita Rite Aid, la più vasta catena farmaceutica degli Stati Uniti

Rite Aid, da 13 miliardi di dollari di valore agli attuali 40 milioni di dollari

Alla fine del secolo scorso, era la più vasta catena di farmacie degli Stati Uniti, Rite Aid aveva un valore di 13 miliardi di dollari, oggi il valore è di meno di 40 milioni di dollari. Il colosso americano della distribuzione farmaceutica Rite Aid ha dichiarato fallimento per ristrutturare il proprio debito dopo anni di perdite e di vendite in calo. Adesso è sotto la supervisione del tribunale ai sensi del Capitolo 11 del Codice fallimentare degli Stati Uniti. Rite Aid Corporation è una catena di farmacie e minimarket con sede a Filadelfia (Pennsylvania), nata nel 1962 e quotata dal 1968. 2.300 negozi, principalmente in Pennsylvania, California, New York, Michigan e Ohio.

Nell’ultimo anno fiscale il fatturato realizzato era di 24.091 milioni di dollari, a fronte di perdite per 750 milioni. Un trend negativo ininterrotto da ben sei anni. L’azienda sta affrontando cause legali multimilionarie sulla prescrizione di oppioidi. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Rite Aid ha redatto centinaia di migliaia di prescrizioni illegali, pratiche che “ hanno aperto le porte a milioni di pillole di oppioidi e altre sostanze controllate che uscivano illegalmente dai negozi Rite Aid”.

Rite Aid, oppioidi come antidolorifici

L’abuso di oppioidi come antidolorifici ha causato una crisi costata la vita a più di 650.000 persone negli Stati Uniti, soprattutto per overdose. Le aziende farmaceutiche hanno ipotizzato risarcimenti multimilionari. Nella documentazione presentata si evidenzia un patrimonio di 7.650 milioni di dollari e debiti di 8.598 milioni di dollari. Tra i creditori: il grossista farmaceutico McKesson Corporation (668 milioni di dollari); NOI Bank Trust National Association (200 milioni di dollari) e l'assicuratore Humana Health (137 milioni. di dollari). Tra le cause del tracollo errori di gestione, operazioni societarie spericolate e scandali contabili. In aggiunta la società ha dovuto subire la concorrenza di giganti del calibro di Walgreens, CVS, Amazon e Wal-Mart.

In un comunicato della società si legge che “è stato raggiunto un accordo con alcuni titolari di obbligazioni sui termini di un piano di ristrutturazione finanziaria che ridurrà significativamente il debito della società, aumenterà la sua flessibilità finanziaria e le consentirà di eseguire iniziative chiave. In questo senso Rite Aid ha avuto 3,45 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti da alcuni dei suoi finanziatori. La ristrutturazione prevede chiusura di negozi, vendita di asset e riduzione di personale, ora di 47.000 dipendenti.

Rite Aid ha nominato come nuovo Ceo l'esperto di turnaround Jeffrey Stein. “Con il supporto dei nostri finanziatori, non vediamo l’ora di rafforzare le nostre basi finanziarie, portare avanti le nostre iniziative di trasformazione e accelerare l’attuazione della nostra strategia di turnaround. In questo modo, saremo in una posizione migliore per offrire i prodotti e i servizi sanitari di cui i nostri clienti e le loro famiglie si fidano, ora e in futuro", ha detto il nuovo numero uno. Il fallimento di Rite Aid è l'ultimo a colpire il settore del commercio al dettaglio negli Stati Uniti dove sono scomparse catene come Bath & Beyond, Toys R Us o Bed.