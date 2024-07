Fastweb lancia il primo supercomputer IA in Italia e sfida Tim Enterprise

Fastweb lancia il supercomputer della Neext AI Factory

"Felici di fare concorrenza a Tim Enterprise". Lo dice chiaramente l'ad di Fastweb Walter Renna nel corso della presentazione di Nexx Ai Factory, ossia il super computer dotato di intelligenza artificiale che la società mette a disposizione dei clienti per la creazione di servizi avanzati. Il supercomputer, di cui presto ci sarà un gemello, ha trovato casa in uno dei data center di Aruba nei pressi di Bergamo, ossia il "preferred partner" di Fastweb in fatto di cloud.

E infatti Aruba è anche la società con cui Fastweb ha partecipato alla travagliata gara cloud per la pubblica amministrazione che aveva vinto ma poi, per una strano cavillo del regolamento è passata al secondo classificato, ossia Tim in coppia con Google che ha dovuto però applicare le condizioni economiche dettate dalla società controllata dagli svizzeri di Swisscom. Fastweb, ovviamente, ha minacciato il ricorso e ora ha una interlocuzione aperta con il governo per un risarcimento che potrebbe ammontare anche 50 milioni di euro. Nel frattempo Tim prosegue nella realizzazione dei data center per la Pa ma non c'è dubbio che Fastweb, una volta portata a termine la fusione da 8 miliardi di euro con Vodafone, diventerà, per l'ex-monopolista ora senza rete, un serio concorrente da affrontare.

Secondo Renna, che ha rivendicato i risultati di Fastweb, presente da 25 anni nel mercato italiano della banda ultralarga, i continui investimenti in innovazione stanno portando buoni frutti. "Il nostro supercomputer costituisce per la aziende un ecosistema unico per la fruizione di servizi innovativi- ha detto - per installare una macchina come la nostra ci vogliono almeno 24 mesi e dunque noi ora abbiamo un vantaggio competitivo". Per la fruizione dei servizi da parte delle aziende, l'ai di Fastweb è rigorosamente business e addestrata con dati "di qualità - ha sottolineato Renna- forniti da Mondadori, Bignami e Istat" ci saranno dei listini prezzi creati ad hoc per ogni esigenza. Fastweb garantisce per i dati non solo la massima sicurezza ma il controllo. Infatti resteranno in Italia. " Per scelta non vogliamo competere nel segmento consumer con ChatGpt - ha spiegato l'ad- noi garantiamo il rispetto per la cultura e la lingua italiana e il controllo totale sui dati che non saranno mischiati a quelli di altri utenti, oltre al rispetto delle regole sul copyright per l'addestramento della nostra intelligenza artificiale".