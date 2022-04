Fattura elettronica, obbligo per i forfettari dall'1 luglio: cosa devi fare

Fattura elettronica per le partite Iva a regime forfettario: tutto quello che c'è da sapere

Novità in arrivo per le partite Iva in regime forfettario: dal primo luglio scatterà l'obbligo di fattura elettronica. La novità è contenuta nella bozza del decreto Pnrr, e per la conferma si attende il testo ufficiale. "La novità si inserisce all’interno dello stesso articolo che anticipa le sanzioni per chi non accetta i pagamenti fatti col pos. Si tratta del pacchetto antievasione fiscale, che comprende anche il rilancio della lotteria degli scontrini, basato stavolta su vincite istantanee", si legge nel sito Money.it.

Fattura elettronica, obbligo per le partite Iva

Sono in arrivo quindi nuove regole per i titolari di partita iva in regime forfettario: chi applica la flat tax al 15% sarà obbligato a fare fattura a partire dal primo luglio 2022. "La bozza del decreto approvata dal Consiglio dei ministri del 13 aprile, si legge nel sito Money.it, cancella gli esoneri previsti dal dl 127 del 5 agosto 2015, precisamente all’articolo 1 comma 3".