Fedez ha perso la moglie e pure un milione di euro di utile: la holding del rapper accantona tutti i profitti del 2023

Fedez, crollano i profitti e salgono i costi: la holding del rapper perde oltre un milione di euro di utile

La holding di Federico Leonardo Lucia (in arte “Fedez”) ha perso per strada oltre un milione di euro di utile. Qualche settimana fa, infatti, a Rozzano s’è svolta l’assemblea dei soci della Zedef srl guidata dal presidente Franco Lucia (padre del rapper) alla quale era presente anche come portatore del 40% del capitale con la moglie Annamaria Berrinzaghi in possesso del 50% mentre era assente il figlio che ha in mano il solo 10%.

L’assemblea ha deciso all’unanimità di accantonare l’intero utile del 2023 pari a 2,8 milioni, in calo rispetto ai 3,9 milioni di profitto del precedente esercizio, con ciò facendo salire il patrimonio netto a 12,6 milioni. La diminuzione della redditività si deve sia ad un aumento dei costi (saliti anno su anno da 75mila a 385mila euro) sia dai proventi delle controllate diminuiti da 4 a 3,5 milioni.

I debiti poi sono balzati da 47mila euro a 7,5 milioni. Nel portafoglio di Zedef ci sono immobili per 5,1 milioni, lo 0,04% di Bending Spoons, il 50% di Happy Seltz (bibite), e le controllate Autoscontri (autonoleggi) e Doom Entertainment. La prima ha chiuso il 2023 in perdita per circa 10mila euro mentre la seconda, che è la talent agency di Fedez, lo scorso anno ha segnato un utile di 1,3 milioni su un fatturato di 11,4 milioni.