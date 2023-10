Felce Azzurra, maxi richiamo dai supermercati. Ecco quali

Maxi richiami da diversi supermercati, ritirata una nota marca di saponi

Un prodotto mette nei guai Esselunga e Coop, ma non solo. Le due catene di supermercati hanno dovuto ritirare un prodotto molto apprezzato dai consumatori che, però, è stato dichiarato non conforme alle norme di legge imposte per quel che riguarda il sapone per le mani.

Nel dettaglio, si tratterebbe del marchio Felce Azzurra. Il richiamo è avvenuto in via del tutto precauzionale da parte del produttore, nei confronti di diverse tipologie di sapone liquido per le mani, del marchio in questione. Sembra che i prodotti non soddisfacessero la composizione microbiologica che dovrebbero invece presentare.

Si tratta, nello specifico, del sapone liquido di doypack da 500 ml e il sapone liquido antibatterico con erogatore da 300 ml. Oltre a questi saponi per le mani, sono stati interessati dal richiamo anche alcuni bagnoschiuma e docciaschiuma sempre a marchio Felce Azzurra, prodotti dall’azienda Paglieri Spa.

I supermercati che hanno segnato il chiamo volontario da parte del produttore non sono solo Esselunga e Coop ma anche Iperal, Tigros, Migro e Il Gigante.