Fendi, cambio al vertice: Pierre-Emmanuel Angeloglou è il nuovo Ceo. Ecco chi è il sostituto di Serge Brunschwig

Pierre-Emmanuel Angeloglou è stato nominato CEO di Fendi. Già managing director del colosso francese Lvmh, cui fa capo la maison romana, Angeloglou entrerà in carica il 1° giugno e prenderà il posto di Serge Brunschwig, al timone di Fendi per sei anni, che ricoprirà nuovi incarichi all’interno del gruppo numero uno del lusso. Angeloglou è stato nominato managing director di Lvmh lo scorso giugno e supervisiona, oltre a Fendi, i marchi Pucci, Marc Jacobs, Kenzo, Stella McCartney, Patou e Off-White.

Come riporta Pambianco news, per quanto riguarda il versante stilistico, Dal 2020 Kim Jones è il direttore creativo delle collezioni ready to wear e couture donna mentre Silvia Venturini Fendi, terza generazione della famiglia Fendi, è al timone del menswear e degli accessori donna.

Si è chiuso con una flessione del 2% a cambi correnti (e una crescita organica del 3% a valuta costante) il primo trimestre 2024 di Lvmh. Il colosso di Bernard Arnault ha totalizzato ricavi per 20,7 miliardi nel Q1, segnando un avvio d’anno che il player ha definito “buono”, nonostante “le incertezze legate alla congiuntura economica globale”. Nello specifico, l’Europa e gli Stati Uniti hanno registrato “una crescita costante nel corso del trimestre, il Giappone una crescita dei ricavi a due cifre mentre il resto dell’Asia riflette la forte crescita della spesa dei clienti cinesi in Europa e Giappone”.