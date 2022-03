Ferragamo, Maximilian Davis è il nuovo direttore creativo

Il Ceo Gobetti: "L'altissimo livello qualitativo e un'estetica personale e distinta ne fanno uno dei migliori talenti della sua generazione"

Salvatore Ferragamo ha nominato Maximilian Davis come direttore creativo. La nomina avrà effetto da dopodomani, mercoledì 16 marzo. Davis, ricorda una nota, è nato a Manchester, nel Regno Unito, è laureato al London College of Fashion e ha lanciato il suo marchio omonimo nel 2020, "ottenendo un immediato riconoscimento internazionale".



"Sono entusiasta di dare il benvenuto a Maximilian - ha commentato l'amministratore delegato Marco Gobbetti -. L'unicità e la precisione della sua visione, l'altissimo livello qualitativo e un'estetica personale e distinta ne fanno uno dei migliori talenti della sua generazione. Il suo lavoro è definito da eleganza, sensualità e costante ricerca della qualità- ha aggiunto -. Grazie alla sua prospettiva moderna, scriverà un nuovo, emozionante capitolo per questa maison, fondata su creatività, artigianalità, raffinatezza e straordinari valori umani".



"Sono profondamente onorato di entrare a far parte di Ferragamo e grato per l'opportunità di poter contribuire all'evoluzione del patrimonio storico della maison - ha notato da parte sua Davis -. La dedizione di Ferragamo alla raffinatezza e all'eleganza senza tempo è una grande fonte di ispirazione e non vedo l'ora di sviluppare la mia visione sulle grandi basi di qualita' e d'innovazione dell'artigianalità italiana".

