Ferragni svecchia le Hogan. L'influencer al galà del lusso in Tod's

Chiamatelo “magic touch”. Chiamatelo “effetto Ferragni”. Fatto sta che la biondissima imprenditrice digitale ha ancora una volta messo a tacere i suoi detrattori. Infatti, è bastato che venisse annunciato il suo ingresso nel consiglio di amministrazione di Tod’s perché il titolo decollasse in Borsa, passando da 28 a 32 euro per azione (mentre scriviamo il guadagno è intorno al 13%).

Il che ci porta inevitabilmente a tre conclusioni. La prima è che la Ferragni è ormai un brand talmente potente che è capace di smuovere Piazza Affari molto più del salotto buono della finanza; la seconda è che Diego Della Valle ha capito dove stava andando il vento e l’ha intercettato; la terza è che le influencer, dopo anni a venire additate come vacue interpreti di un mondo patinato, stanno oggi riscuotendo con gli interessi la loro capacità di dettare tendenze. Vediamo in dettaglio.

Chiara Ferragni (Instagram)Guarda la fotogallery

Non c’è cosa che Chiara Ferragni tocchi che non si tramuti rapidamente in oro. Eppure, per anni ha dovuto vivere all’ombra di qualcuno. Prima dell’ex fidanzato Riccardo Pozzoli, cui venivano riconosciuti tutti i meriti imprenditoriali del successo della holding The Blonde Salad; poi dello stesso Fedez, che in un’intervista al Corriere della Sera nel 2017 si sentì in obbligo di precisare che, tra i due, fosse lui quello con più soldi. Tutti hanno sempre guardato alla Ferragni come alla biondina di buona famiglia che voleva entrare nel mondo della moda.

Niente di più sbagliato: come dimostrano le ultime idee imprenditoriali, il suo è un brand riconosciuto e riconoscibile che ha una presa enorme tra i giovani (e anche tra i meno giovani). Per quanto riguarda Diego Della Valle, gli va riconosciuto il grande merito di aver compreso il ruolo del pubblico giovane – e dei Millennials in particolare – nelle scelte del mercato.

(Segue...)