Ferrari lancia un bond da 500 milioni a sei anni

Ferrari, nuovo bond a sei anni

Ferrari colloca un bond senior unsecured da 500 milioni di euro e a sei anni. La nuova emissione Ferrari è stata lanciata dopo i risultati trimestrali in linea con le stime di consenso di mercato nonostante le consegne siano rimaste stazionarie su base annua - a 3.560 unità. L'azienda è in ogni caso riuscita a incrementare i ricavi di circa il 10% grazie a un mix di vendite migliore e a un tasso di personalizzazione più elevato. Inoltre, Ferrari ha confermato la guidance per l’esercizio in un anno difficile per i produttori di auto, anche per quelli premium.

Per quanto riguarda le nuove obbligazioni, consideriamo il fair value intorno a 75bps sopra il tasso mid-swap, che è leggermente superiore al bond Kering KERFP 1,875 2030 (A- per S&P) rappresentativo del comparto dei beni di lusso a causa della maggiore intensità di capitale di Ferrari, ma inferiore al bond BMW 4,15 2030 (singola A), in quanto consideriamo Ferrari un'azienda di beni di lusso e non una casa automobilistica. Infine, notiamo che il portafoglio ordini di Ferrari è completo fino al 2026 e che il 75% delle vendite avviene con clienti esistenti, il che ci dà sufficiente fiducia sulle prospettive della domanda nel medio termine.

*Credit Portfolio Manager, Arcano Partners