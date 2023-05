Festival dell’Economia di Trento, Perrino intervista la ceo del Sole 24 Ore

Festival di Trento, Perrino intervista la ceo del Sole Mirja Cartìa d’Asero

La sua parola d’ordine è “ascoltare e innovare”. È l’amministratrice delegata del Sole 24 Ore, Mirja Cartìa d’Asero, che al Festival dell’Economia di Trento sarà intervistata dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino domani, 26 maggio, alle ore 14.30. L’incontro si svolgerà seguendo il fortunato format “Professione Manager”. Il nome deriva da un libro che lo stesso Perrino scrisse insieme a Paolo Scaroni all’inizio degli anni ’80 che svelava percorsi, scelte, astuzie e necessità per diventare grandi dirigenti d’azienda.

Un libro che a suo modo fece epoca e che ha segnato per anni la letteratura economica. Nel volume, infatti, si racconta quali debbano essere le scelte che un giovane deve necessariamente prendere se vuole diventare “un numero uno”. Nulla deve essere lasciato al caso, dalla scelta del luogo in cui andare in vacanza fino al partner con cui accompagnarsi. Un vero e proprio vademecum che traccia il percorso verso il successo professionale.





Lo scorso anno Perrino ha riportato questo format al Festival dell’Economia di Trento, intervistando lo stesso Scaroni e l’allora amministratrice delegata di Rfi Vera Fiorani. Quest’anno il doppio appuntamento è confermato con la D’Asero e, il giorno dopo, con Francesco Micheli, grande vecchio della finanza nostrana e profondo conoscitore delle dinamiche economico-finanziarie del nostro Paese.