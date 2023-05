Festival dell’Economia di Trento: record di presenze dal vivo e online

Dopo il successo dello scorso anno, il Festival dell’Economia di Trento, giunto alla diciottesima edizione, ha fatto registrare numeri da record sia in presenza che online nella nuova formula ideata dal Gruppo 24 Ore e organizzata insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento.

I contenuti postati complessivamente sugli account Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin del Festival sono stati visti oltre 3.5 milioni di volte attraverso la pubblicazione di 1.170 elementi che hanno totalizzato oltre 75.000 interazioni. A questi risultati si aggiunge l’amplificazione prodotta dalla copertura su tutti i canali social del Gruppo 24 Ore che raggiunge in totale oltre 5,7 milioni di utenti. Gli eventi in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore e sui suoi canali social hanno raggiunto oltre 600.000 utenti, un dato in forte crescita rispetto alla scorsa edizione. Oltre 50.000 utenti hanno seguito le dirette e i video on demand sul sito del Festival, un dato destinato ad aumentare grazie alla possibilità di scaricare i video di tutti gli eventi.

Il Festival ha fatto registrare un impatto molto positivo anche per l’economia della città di Trento. Considerando infatti le strutture campione monitorate, nei giorni dell’evento si è registrata una occupazione alberghiera tra il 95 e il 99%, generata in larga parte proprio dagli importanti flussi turistici prodotti dal Festival, confermato dal tutto esaurito nelle 21 sale che hanno accolto gli oltre 270 eventi in programma nei quattro giorni. Confermata quindi anche per il prossimo anno la data dell’ultimo weekend di maggio: la 19° edizione del Festival dell’Economia di Trento si terrà dal 23 al 26 maggio 2024.