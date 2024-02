Fico chiude i battenti, ma non per sempre. Si chiamerà Grand Tour Italia

Bologna. Chiude Fico ma riapre ad aprile con il nome di Grand Tour Italia

Fico, la Fabbrica italiana contadina di Bologna, “chiude”, ma solo per il momento. Riaprirà con il nome ‘Grand Tour Italia’ indicativamente il 26 aprile, come annunciato da Piero Bagnasco, amministratore delegato. Una data in "forse" dati i potenziali imprevisti e dei tempi di cantiere prolungati che potrebbero ritardare il processo di riapertura. Tuttavia, sia gli investitori che il management condividono la speranza che eventuali ritardi siano minimizzati.

La riapertura di Grand Tour Italia non solo segna una nuova fase per la struttura, ma offre anche opportunità economiche significative per il Paese. L'attrazione di turisti da tutto il mondo non solo contribuirà a stimolare l'economia locale, ma potrebbe anche generare nuove opportunità di lavoro e rafforzare l'immagine del turismo italiano a livello internazionale.

“Spiegheremo tutto molto presto, racconteremo come sarà il futuro – ha detto a Repubblica Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e dello stesso Fico - Per ora ci sono due mesi di lavoro, speriamo di riuscire a fare tutto in questo tempo. Sarà una figata pazzesca, mi sono imbarcato in questa cosa e devo fare bella figura, il motivo principale è l’onore. Ci sarà chi si mette a ridere sentendomi parlare di onore ma è così, voglio dimostrare che Fico era una buona idea ma che ha bisogno di una trasformazione“.Sul perché abbia deciso di continuare con i lavori, Farinetti ha commentato alla testata: “Chi fa è condannato qualche volta a sbagliare. Chi non fa e giudica è molto fortunato, perché non sbaglia. Avremmo potuto decidere di chiudere ma ho preferito, per onore, fare una bella roba. Quindi vedrà che ce la faremo, siamo molto gasati e convinti e anche quelli cui abbiamo raccontato il progetto sono contenti”.

Una nuova immagine per il parco tematicoIl nuovo parco tematico Grand Tour Italia sarà formulato sui principi della biodiversità e delle tradizioni delle regioni italiane . “Il format – come ha spiegato Bagnasco al Corriere della Sera – sarà esportabile, anche se il nostro obiettivo è fare bene a Bologna. Sette delle attività ristorative già presenti resteranno. Mentre le altre tredici turneranno. I bolognesi potranno quindi venire più volte da Fico cambiando sempre ristorante e assaggiando ogni volta specialità diverse, pur scegliendo magari la stessa regione”. Sul rapporto tra il parco e i bolognesi, Bagnasco ha commentato: “I bolognesi ci vogliono bene e noi ci faremo voler bene ancor di più. Lavoreremo per assumere più persone e fare una bella figura”.