Financial Times, Draghi promosso a pieni voti. "Italia, un polo di stabilità"

Financial Times, Draghi promosso. "Italia, un polo di stabilità"

Da uno dei più prestigiosi quotidiani economico-finanziari del mondo arriva un grande elogio all'Italia. Con Mario Draghi premier il Paese ha «smesso di essere sinonimo di disfunzionalità politica», anzi, «appare come un polo di stabilità nell’Ue, con Germania e Francia dirette verso elezioni incerte». Lo scrive - si legge sul Corriere della Sera - il Financial Times in un’analisi di Ben Hall dal titolo «L’Italia si crogiola in un’estate di successi duramente conquistati».

«L’Italia - prosegue l'aticolo del Financial Times - sta vivendo un’estate di successi. Primo, è arrivato il trionfo all’Eurovision. Quindi gli Azzurri hanno conquistato la vittoria agli Europei. E poi questo mese i suoi velocisti si sono aggiudicati l’oro olimpico a Tokyo. In ognuno di questi casi, gli italiani hanno superato le aspettative. Ma il più grande successo è che il Paese ora ha un governo che funziona».