Fincantieri: possibile joint venture con Thyssenkrupp nel settore della difesa

La Germania punta sull’Italia. Colloqui sarebbero stati avviati tra Thyssenkrupp e Fincantieri sull'ipotesi di costituire una joint venture nel settore della difesa. Lo scrive la Reuters fornendo anche dettagli precisando che si tratterebbe di una realtà capace di sviluppare 3,4 miliardi di ricavi.

Il gruppo triestino potrebbe apportare le proprie attività della difesa e la Thyssenkrupp le proprie attraverso la controllata Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), che costruisce sottomarini e navi di superficie.

Secondo quanto riportato dal Sole24Ore la società italiana aggiungerebbe che "per Fincantieri resta auspicabile il consolidamento dell’industria europea della difesa e il programma comune con i tedeschi per la costruzione di sommergibili costituisce un’occasione concreta per parlare di futuri scenari consolidamento”. Nei giorni scorsi il gruppo italiano ha vinto una commessa molto importante da 5,5 miliardi di dollari per 10 fregate per la marina americana.