Fincantieri NexTech, rinnovato il Cda: Giampiero Massolo nuovo presidente

L'assemblea di Fincantieri NexTech ha nominato il nuovo Consiglio amministrazione per il triennio 2021-2023, che risulta cosi' composto: presidente Giampiero Massolo, vicepresidente esecutivo Gianfranco Roati, amministratore delegato Andrea Viero. Gli altri consiglieri sono Lucia Cusaro, Barbara Gaione, Fabio Gallia e Laura Luigia Martini.

Negli ultimi anni Fincantieri, facendo tesoro delle competenze acquisite nella costruzione di navi civili e militari, ha sviluppato una strategia di ampliamento del proprio portafoglio di prodotti e servizi, orientandolo verso soluzioni a elevato valore aggiunto. Ha dunque costituito un nucleo di competenze ad altissimo contenuto tecnologico allargato ad aziende di piccole e medie dimensioni con prodotti complementari che offrono sistemi completi.

Fincantieri NexTech opera in difesa e sicurezza e, in ambito civile, in infrastrutture, industria e energia nell'ambito dei sistemi elettronici ed elettro-ottici, della sistemistica avanzata inclusa quella di automazione, delle soluzioni Ict, della cybersecurity, dell'ingegneria digitale, del supporto logistico integrato al prodotto e dei sistemi di simulazione, nonche' delle tecnologie per il monitoraggio e la protezione delle grandi reti infrastrutturali.