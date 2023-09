Fininvest, prima scossa post-Silvio. Deleghe a Marina e accettazione eredità

Fininvest, cambiano gli assetti. Ma adesso diventa decisiva la strategia dei cinque figli di Silvio sull'eredità

La prima vera scossa dopo la morte di Silvio Berlusconi è arrivata, cambiano gli assetti di Fininvest e Marina Berlusconi assume un ruolo cruciale, a lei le principali deleghe. Ma è stato stabilito anche il raddoppio della carica per l’ad che diventa anche direttore generale a conferma della fiducia riposta dalla famiglia in Danilo Pellegrino, arrivato 35 anni fa in via Paleocapa. Questi cambiamenti - si legge su Il Corriere della Sera - si inseriscono in un percorso destinato a traghettare la Fininvest nella nuova fase, con la seconda generazione pienamente in cabina di regia. Il governo della holding che controlla, tra l’altro, MfeMediaset, Mondadori, il 30% di Banca Mediolanum, il Monza Calcio e il Teatro Manzoni, potrebbe ulteriormente evolvere dopo alcuni passaggi formali attesi nei prossimi giorni. Il primo, fondamentale, sarà l’accettazione dell’eredità.

L’orientamento - prosegue Il Corriere - sarebbe quello di procedere senza beneficio di inventario, in modo da rendere tutta la procedura più semplice e "serena", a conferma - se così sarà - della compattezza tra i cinque fratelli. L'accettazione dell'eredità sarà cruciale per far partire la macchina della successione e mettere fine alla fase transitoria, in cui gli eredi Berlusconi non sono ancora proprietari dei beni lasciati dal padre e non c’è un esecutore testamentario.