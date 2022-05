Fisco, dalle bollette ai conti correnti: l'algoritmo che stana gli evasori

Fisco, arriva l'algoritmo anti-evasori. Manca solo il via libera del Garante della Privacy

“A data driven approach to tax evasion risk analysis in Italy”: è questo il progetto che sta finanziando l'Unione europea che potenzierà le attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale con nuove metodologie e strumenti, come spiega Quifinanza.it, finora mai utilizzati nel nostro Paese.

Ma come funzionerà l'algoritmo contro gli evasori? "Il sistema incrocerà i dati di bollette e conti correnti per smascherare gli evasori. Verranno create due liste, una per i contribuenti con rischi di evasione superiori agli altri, la seconda quelli che presentano uno o più rischi fiscali. I nomi dei contribuenti verranno inizialmente sostituiti da uno pseudonimo, fino all'invio dell'accertamento all'effettivo responsabile", si legge sul Tempo.

Per quanto riguarda le tempistiche "entro fine anno dovrebbero essere inviate agli italiani oltre due milioni e mezzo di lettere per invitarli a mettersi in regola: un numero che sale del 15% rispetto alle comunicazioni inviate nel 2019, quando furono spedite 2,19 milioni di lettere che servirono a recuperare 1,2 miliardi di euro di tasse evase", conclude Il Tempo.

