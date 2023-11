Fisco, verso una nuova sanatoria. Sul tavolo la cancellazione di 100mila cause

Fisco, il governo Meloni porta un nuovo condono in Cdm. Ecco di che cosa si tratta

Il governo Meloni sulla manovra resta compatto: niente emendamenti e iter in Parlamento più veloce. Ma in Consiglio dei Ministri oggi é in arrivo un altro provvedimento che rischia di creare tensioni, la riforma fiscale. Nel decreto sono previste alcune misure - si legge su Il Corriere della Sera - che rischiano di tradursi in una nuova, parziale, sanatoria. Il decreto attuativo, come stabilisce la delega, prevede la "definizione agevolata di tutte le liti pendenti" nella giustizia tributaria. Sono almeno 100 mila procedimenti pendenti nelle Commissioni tributarie e in Cassazione, con un valore di circa 40 miliardi di euro, e continuano ad aumentare.

E la definizione agevolata sembra essere molto attesa dai contribuenti: le norme che - prosegue Il Corriere - consentivano già di chiudere le liti in Cassazione pagando tra il 5 e il 20% delle richieste sono state praticamente ignorate. Solo 4 mila contribuenti avrebbero aderito. E, intanto, si riapre la partita sul salario minimo: il centrodestra intende presentare un emendamento alla proposta di legge delle opposizioni in discussione alla Camera. Novità anche per il Superbonus. Dopo l’ultima chiusura del ministro dell’Economia, le speranze di una proroga del 110% sui condomini al 2024, anche se solo per pochi mesi, si allontana. Spunta però l’ipotesi di autorizzare uno stato di avanzamento dei lavori straordinario a fine anno, per ricomprendere tutte le spese fatte fino al 31 dicembre.