Flat tax in Italia, i milionari stranieri ne vanno pazzi. Boom di residenze

Flat tax in Italia: modelle, calciatori e banchieri tutti da noi

L'Italia attira gli stranieri milionari, ma non più solo per godersi il clima mite e i paesaggi mozzafiato, ora ci mettono anche la residenza nel nostro Paese e il motivo è dovuto alla flat tax. Sono sempre di più - si legge sul Messaggero - i Paperoni stranieri che decidono di trasferirsi in Italia per sfruttare i vantaggi della tassa forfettaria da 100mila euro introdotta nel 2017. I nomi ovviamente restano coperti ma il regime agevolato per i nuovi residenti ha attirato nel 2021 quasi mille facoltosi contribuenti a cui si aggiungono oltre 300 familiari. Rispetto all'anno precedente i nuovi stranieri che pagano le tasse in Italia con questo regime speciale sui redditi prodotti all'estero sono raddoppiati e triplicati rispetto al 2019. In tutto, sempre nel 2021, hanno versato all'erario 108 milioni di imposte. Ma l'incasso complessivo per lo Stato è più alto, visto che la cifra non tiene conto delle altre tasse versate e dell'indotto creato.

L'idea - prosegue il Messaggero - è che se persone con vaste disponibilità finanziarie decidono di fissare la residenza in una città della Penisola compreranno poi immobili, altre attività e spenderanno parecchi soldi, contribuendo a spingere l'economia. Certo non è equa: a parità di guadagni un cittadino che è sempre stato residente in Italia pagherà di più o molto di più se il reddito è molto alto. Ma una tassa bassa è probabilmente l'unico modo per attrarre questo tipo di contribuenti e provare a fare concorrenza a piazze come Londra, che da anni attira ricconi da tutto il mondo (anche se ovviamente non solo per le agevolazioni fiscali). "All'inizio - spiega Marco Cerrato avvocato tributarista - erano soprattutto rentier e azionisti, ma oggi in larga misura anche individui ancora attivi in ambito lavorativo, tra cui banchieri, calciatori, modelle, piloti di formula 1, attori, influencers e primari esponenti del mondo dell'arte e dello spettacolo".