Flavio Briatore apre un Crazy Pizza a Napoli: "Una Margherita costerà 17 €"

Flavio Briatore annuncia l'apertura di un nuovo Crazy Pizza, ma questa volta la concorrenza rischia di essere spietata: aprirà il locale sul lungomare di Napoli, proprio nella città simbolo della pizza nel mondo. "Napoli - spiega Briatore a Il Corriere della Sera - è famosa in tutto il mondo per la sua cultura e il suo patrimonio culinario e crediamo che la nostra formula di fine dining diversa e unica possa essere un’aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale. La nostra pizza è leggerissima e digeribile, con pochissimo lievito. È molto diversa dalla pizza napoletana, ecco perché dico che non è una sfida a chi fa la pizza migliore. Chi ci sceglie lo fa anche perché la nostra pizza è differente".

Briatore annuncia anche i prezzi delle sue pizze. "Una Margherita - prosegue l'imprenditore a Il Corriere - costerà esattamente come a Milano, 17 euro, niente di esagerato. E non lo dico per provocazione ma perché sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento sia assolutamente corretto. La pizza più costosa? Quella con un fantastico Pata Negra Joselito iberico: 65 euro per la nostra pizza più esclusiva. Puntiamo a un target di clienti superiore, in cerca di un’esperienza culinaria di lusso, ma divertente al tempo stesso. Il nostro obiettivo è attrarre non solo clienti locali, ma anche i tanti turisti, i clienti internazionali. Credo che il nostro concetto di luxury-fun dining troverà un terreno fertile a Napoli, offrendo un'opzione unica e sofisticata".