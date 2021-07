Fmi, l'Italia meglio della Germania: nel 2021 incremento Pil del 4.9%

Fmi, Pil Italia in crescita: secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, nel 2021 il Pil italiano salirà del 4.9%, un incremento più alto rispetto alla Germania

Le stime sulla crescita dell'Italia per l'anno in corso e il prossimo, secondo il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), si sono alzate ulteriormente. Il Fondo ha spiegato che nel Belpaese, così come in Francia, Germania e, nel corso dell'anno, anche in Spagna, “è atteso un rafforzamento dello slancio positivo”, mentre prosegue la normalizzazione delle prospettive anche grazie alla campagna vaccinale e all'ulteriore supporto fiscale.

Nello specifico, il Fmi, nell'aggiornamento del World Economic Outlook (Weo), ha portato le previsioni sul Pil dell'Italia a +4,9% per il 2021 (contro il +4,2% del Weo di aprile, poi riviste al rialzo a +4,3% a giugno) e a +4,2% nel 2022 (da +3,6% ad aprile e +4% a giugno), dopo il -8,9% del 2020. Anche le stime sul deficit, che nel 2020 si era attestato al 9,5%, sono state ritoccate all'11,1% del Pil quest'anno (da 8,8% delle stime di aprile, poi peggiorate all'11,8% a giugno), mentre il debito, che nel 2020 era al 155,8%, è atteso al 157,8% del Pil (157,2% ad aprile e 159,9% a giugno). Stando a questi dati, l'Italia corre più della Germania, il cui Pil è atteso crescere "solo" del 3,6% quest'anno e del 4,1% il prossimo.