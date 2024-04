Fondi Ue, allarme Italia: su 74mld spesi solo 535mln. "Il Paese è bloccato"

Fondi Ue, se l'Italia non riuscirà a spendere 7 mld entro un anno ne perderà 74

L'Europa lancia un nuovo allarme nei confronti dell'Italia che riguarda i fondi strutturali Ue per il periodo che va dal 2021 al 2027. La situazione a metà percorso è veramente sconfortante per il nostro Paese: su 74 miliardi totali a disposizione per investimenti vari ne abbiamo spesi finora solo 535 mln, pari a meno dell'1% e abbiamo attivato progetti per soli 4,8mld, meno del 6,5% dell'intera somma a disposizione. Qualcosa sembra essersi inceppato nella spesa italiana dei fondi strutturali europei. Lo dicono - riporta Il Sole 24 Ore - i dati del Dipartimento per le politiche di coesione (il Dpcoe, che risponde al ministro Raffaele Fitto) allegati al Documento di economia e finanza consegnato al Parlamento qualche settimana fa.

Tra le regioni, - prosegue Il Sole - sono riuscite a spendere qualche decina di milioni di euro solo le più sviluppate e non tutte. "È urgente accelerare i programmi perché in Italia sono quasi bloccati" ha detto Nicola De Michelis, vicedirettore generale della Dg Politiche regionali della Commissione europea parlando martedì in un convegno a Lucca sul futuro della politica di coesione a cui avrebbe dovuto partecipare anche il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Fitto. "Siamo al quarto anno di programmazione e resta da spendere il 99% delle risorse. È molto difficile immaginare oggi che possa essere raggiunto a fine 2025 l’obiettivo di 7 miliardi di spesa necessario ad evitare il disimpegno automatico e assicurando comunque qualità" ha aggiunto De Michelis.