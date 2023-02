Ford taglia 3.600 posti di lavoro in Europa, ma investe 3,5 mld in Usa

Ford pronta a tagliare 3.600 posti di lavoro in Europa, ma punterà 3,5 miliardi negli Usa

La casa automobilistica statunitense Ford ha affermato che taglierà 3.600 posti di lavoro in Gran Bretagna e Germania e 200 altrove in Europa, per la necessità di essere "più snelli" con l'aumentare della concorrenza nelle auto elettriche. La società ha affermato che 2.300 posizioni nello sviluppo del prodotto e nelle funzioni amministrative sarebbero state tagliate in Germania e 1.300 in Gran Bretagna.

Ford costruirà un nuovo impianto per l'assemblaggio di batterie a litio-ferro-fosfato (Lfp) destinate ai veicoli elettrici in Michigan, negli Stati Uniti. La struttura, per la quale il marchio automobilistico investirà complessivamente 3,5 miliardi di dollari, si chiamerà BlueOval Battery Park Michigan, sarà inaugurata nel 2026 e darà lavoro a circa 2.500 persone.

Ford ha in programma di dotare già da quest'anno le Mustang Mach-E con le batterie Lfp, mentre dal prossimo queste verranno installate anche sul pickup F-150 Lightning. Con l'apertura del nuovo impianto, uno degli obiettivi del colosso automobilistico sarà quello di ridurre i tempi di attesa nella consegna delle autovetture ai clienti.

"Le batterie Lfp hanno una vita media molto lunga e sono particolarmente resistenti ai cicli di ricarica continui e rapidi. Prodotte in scala, visto il loro corso contenuto, potranno aiutarci a ridurre i prezzi finali dei nostri veicoli elettrici", ha spiegato inoltre Ford in una nota.