Franco, si complica la strada verso la Bei. Favorita la spagnola Calviño

Daniele Franco, la corsa alla Bei si complica. Favorita la candidata spagnola Nadia Calviño

Con l’ok al mantenimento della casella italiana la corsa alla presidenza della Bei per Franco potrebbe farsi in salita. La decisione definitiva, secondo il Messaggero, sarà presa nella riunione dei 27 prevista per metà ottobre in Lussemburgo. A sfavorire la candidatura di Franco c’è infatti il manuale Cencelli dell’Ue, che guarda alla rappresentanza degli Stati nei posti chiave.In quest’ottica, l’iter di selezione in parallelo di due italiani – con Cipollone – è problematico. D’altro canto, la Spagna vive lo stesso dilemma con la candidatura della ministra delle Finanze, Nadia Calviño, che si affianca a quella della vice del Banco de España.

Nonostate questo, a sentire certi ambienti europei – riporta l’Huffington Post - pare che non ci sia che lei nella corsa per la presidenza della Banca europea per gli investimenti: Nadia Calviño, ministro uscente dell’Economia in Spagna, formazione europea negli uffici della Commissione Ue a Bruxelles, già candidata per la presidenza dell’Eurogruppo due anni fa, poi superata dall’irlandese Pascal Donohoe del Ppe. Socialista, stimata a livello continentale e fuori dall’Ue, Calvino è anche esponente di un paese mediterraneo che ultimamente concentra molte speranze europeiste, di fronte a una Germania in crisi di identità e un Emmanuel Macron in crisi politica, sempre che a Madrid si riesca a formare un governo non euroscettico dopo le elezioni di luglio.

Tuttavia, quello di Daniele Franco sarebbe un atterraggio “morbido” – prosegue il Messaggero - dato che, in caso di insuccesso, il ministero dell’economia ha già ipotizzato recentemente la possibilità di riservargli un posto nel board della Bce, per cui concorre attualmente Piero Cipollone.