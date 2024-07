G7 Commercio, Ponte sullo Stretto protagonista. Tajani dà il via alle danze

Reggio Calabria, Tajani dà il via alle danze al G7 Commercio

Il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha aperto ufficialmente la sessione speciale del G7 dedicata al commercio stamane a Reggio Calabria. “Oggi al G7 Commercio presenteremo il progetto del Ponte – ha detto Tajani a margine dei lavori - un modo per ribadire che incrementare il commercio è nel nostro interesse italiano e noi diplomatici siamo i primi ambasciatori della crescita italiana nel mondo”.

La sessione è stata aperta con una cerimonia alla scuola allievi carabinieri ‘Fava e Garofalo’ di Reggio Calabria, con un primo incontro con gli imprenditori.

“Il governo è stabile e lavorerà per tutta la legislatura – ha proseguito Tajani – e l’esecutivo è impegnato nella crescita che passa inevitabilmente dallo sviluppo dell’economia reale che può rilanciarsi solo con l’incremento del commercio internazionale, con l’apertura ai nuovi mercati. Proprio dal G7 – ha continuato il ministro degli Esteri – può partire un messaggio di pace e di dialogo. Vogliamo rendere più sicuri i nostri sistemi economici – ha proseguito – affrontando le sfide globali emergenti, come l’Intelligenza artificiale, settore in cui l’Unione europea è all’avanguardia”.

Alla cerimonia è atteso anche Jonathan Reynolds, nuovo Segretario di Stato per gli Affari economici del Regno Unito, il quale ha preannunciato la “ricerca di un rapporto più stretto, più maturo ed equilibrato con gli amici dell’Unione europea, che è il nostro partner commerciale più vicino e più grande”.

La prima giornata dei lavori prevede una visita al Porto di Gioia Tauro, primo in Italia per traffico merci e ottavo in Europa, dove Antonio Tajani presenterà ai colleghi anche l'iniziativa umanitaria ‘Food for Gaza’.

La giornata si concluderà con una visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria, che ospita i Bronzi di Riace.