Gaming, Flutter scommette su Sisal. I giochi italiani se ne vanno in Irlanda

Cvc cambia piani su Sisal e invece della quotazione monetizza l'investimento con Flutter

Flutter Entertainment scommette su Sisal e fa jackpot sul London Stock Exchange. Il gruppo irlandese attivo nel mercato del gaming internazionale e che controlla portali come PokerStars e Betfair mette le mani per quasi due miliardi di euro (1,913 miliardi cash al completamento della transazione, includendo il rimborso completo di tutto il debito di Sisal al closing) sul principale marchio di gioco in Italia, comprandolo dal fondo Cvc, big del private equity che ha appena fatto cassa nel nostro Paese vendendo la propria partecipazione in Mooney, ex Sisal-Pay a Intesa-Sanpaolo e ad Enel.

Sisal, rilevata da Cvc nel 2016, chiuderà il 2021 con un Ebitda di 248 milioni, generato al 90% in Italia, il secondo mercato europeo nel campo del gambling regolamentato che ha registrato un forte incremento dei giochi online. Presente anche in Marocco e Turchia dove si è aggiudicata la concessione delle lotterie, guarda con interesse anche alla gestione della lotteria nazionale in Gran Bretagna.

Secondo quanto fa sapere una nota dell'operatore irlandese nato dalla fusione di Paddy Power e Betfair e dalla successiva acquisizione di The Stars Group, il deal dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre del 2022 e alla guida di Sisal resterà l'attuale Ceo Francesco Durante. La cessione cambia i programmi di Sisal, che si accingeva a sbarcare in Borsa nei primi mesi del 2022. Secondo quanto rivela Reuters, che cita una fonte, la valutazione della società di giochi e scommesse nell'ambito dell'Ipo era ipotizzabile intorno ai 2 miliardi, in linea con la valutazione di Flutter.

L'acquisizione si inserisce nella strategia del gruppo irlandese (deal finanziato con ulteriore debito acceso con Barclays) che intende investire per arrivare a una posizione di leadership sui mercati regolamentati a livello globale: la combinazione di Sisal con le attività online di Flutter attraverso PokerStars e Betfair porterà infatti il gruppo a una quota del 20% nel settore dei giochi online in Italia. Scenario che gli investitori hanno dimostrato di apprezzare gettonando il titolo Flutter Entertainment che corre alla Borsa di Londra guadagnando a metà mattinata il 3,67%, mentre il Ftse 100 cresce dello 0,23%.

Secondo le previsioni, la transazione dovrebbe avere un impatto positivo sull'utile adjusted dei primi 12 mesi dopo il closing. Per quanto riguarda la transazione, Flutter vede "opportunità tangibili" di sinergie di fatturato legate all'acquisizione di Sisal, sfruttando il canale retail di Sisal per rafforzare i marchi esistenti e migliorando l'offerta di scommesse sportive di Sisal grazie alla capacità di Flutter nella gestione del rischio e nel pricing.

Il gruppo prevede che le sinergie di costo dalla transazione saranno di circa 10 milioni di sterline, principalmente legate ai risparmi potenziali.