Gas, bolletta salatissima in Europa: "Mille mld in più con Nord Stream chiuso"

Gas, il Nord Stream chiuso aggrava le pressioni sulla liquidità e sull’offerta delle utility in Europa

In arrivo una nuova stangata per le utility europee. Secondo S&P Global Ratings, la "chiusura a tempo indeterminato" del gasdotto Nord Stream 1 porterà, oltre ai rincari, una nuova ondata di pressioni sulla carenza di gas ed elettricità e, soprattutto, sulla compressione della liquidità delle aziende energetiche europee.

Dopo un'estate torrida, le società europee di elettricità e gas ora affrontano un inverno ancora più rigido dopo la chiusura da parte del colosso russo Gazprom della sua unica via di approvvigionamento verso la Germania. "Sebbene ciò riduca le forniture per l’inverno dell'Europa solo di circa il 2% rispetto al livello di flusso di agosto, tutte le riduzioni marginali pesano esponenzialmente sui prezzi di mercato, come confermato dagli aumenti dei prezzi a due cifre di lunedì", ha affermato Dubois-Pelerin, leader del settore di S&P Global Ratings per le utility della zona EMEA.

Le pressioni sull'offerta e la spinta dei governi per lo stoccaggio del gas "a qualunque costo" per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, nonostante i tagli al gas russo, non sono gli unici fattori che prevediamo continueranno a sostenere prezzi molto elevati dell’energia. A ciò si aggiungono la scarsa disponibilità di idroelettrico nell'Europa meridionale, la scarsa produzione nucleare francese, il lento aumento della produzione a carbone e la lentezza residenziale e commerciale nella moderazione dei consumi. Con opzioni di approvvigionamento limitate, il ripristino dell'equilibrio energetico dell'Europa ora dipende dalla riduzione della domanda in linea con l'obiettivo dell'UE del 15% per l'inverno.

I prezzi elevati aggraveranno la già acuta domanda su chi dovrebbe sostenere l'enorme onere finanziario che ne deriva. Si stima che la bolletta energetica dell'Europa supererà i livelli pre-pandemia di ben oltre 1 trilione di euro. I governi sono intervenuti per supportare il funzionamento del mercato e le utility specifiche in modi senza precedenti.

"Nonostante l'intervento governativo senza precedenti sui mercati e sui servizi di pubblica utilità, l'inevitabile riprogettazione del mercato del gas sarà complessa e comporterà molti rischi per le utility valutati questo inverno. Le tasse straordinarie possono anche intaccare gli utili al rialzo per la produzione di energia in gran parte a costi fissi sulla produzione non coperta", ha aggiunto Dubois-Pelerin.

"Più in generale, data la massiccia immissione di garanzie nei mercati energetici volatili, riteniamo che i governi europei siano sempre più disposti a sostenere la liquidità sulle borse dell'energia e presso le utility europee contro i massicci movimenti di immissione di garanzie di copertura", ha affermato Dubois-Pelerin. Le tecnologie di generazione più a rischio, a nostro avviso, includono l'energia idroelettrica, le energie rinnovabili, il nucleare e la biomassa.