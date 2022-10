Gas sotto i 100 euro, così si evita la stangata del +70%. Le prossime bollette

Gas sotto i 100 euro, ecco cosa cambierà. Ma la crisi non è superata

La crisi energetica è una delle priorità da affrontare per il nuovo governo a guida Meloni. Il costo di luce e gas sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Dopo mesi di aumenti dei prezzi del metano, però, nell'ultimo periodo si sta materializzando un'inversione di tendenza che fa ben sperare. Ieri per la prima volta il prezzo del gas è sceso sotto i 100 euro, a quota 99. "La vera notizia - spiega Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia al Sole 24 Ore - è che il prezzo del gas è sceso sotto la soglia dei 100 euro e quindi le bollette smetteranno di aumentare, anzi si prevede una riduzione nei prossimi mesi". A sottolineare l’urgenza di questo tema, arriva un’iniziativa promossa dalla diocesi di Roma: la bolletta sospesa. Angelo De Donatis, in una lettera inviata a tutti i parroci romani ha chiesto di promuovere «una raccolta straordinaria di offerte", "un’offerta libera per una bolletta sospesa".

Secondo il Codacons, - prosegue il Sole 24 Ore - «la costante discesa del prezzo del gas, giunto oggi sotto la soglia dei 100 euro al Ttf di Amsterdam, eviterà ai consumatori una nuova stangata sulle bollette e salverà gli italiani dal rincaro del 70% delle tariffe previsto nelle settimane scorse dagli analisti». L’associazione dei consumatori ricorda tuttavia come l’emergenza energia sia ancora lontana dall’essere superata. "Nel III trimestre del 2022 (luglio, agosto e settembre) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, le bollette del gas del mercato tutelato hanno subito un aumento del 46%, con le tariffe che sono passate da 84,67 centesimi di euro al metro cubo ai 123,62 centesimi di euro, l’equivalente di una maggiore spesa, solo per le forniture di gas, pari a +545 euro su base annua a famiglia".