Generali, Benetton scende in campo: verso il voto alla lista Caltagirone

Generali, verso l'assemblea del 29 aprile che deciderà sullo scontro tra i due schieramenti: Donnet vs Caltagirone

Mentre si avvicina venerdì 29 aprile, giorno dell'assemblea che nominerà il nuovo consiglio di amministrazione di Generali, si scalda la partita intorno al Leone: nella corsa per il rinnovo del vertice delle Assicurazioni di piazza Gae Aulenti Alessandro Benetton avrebbe deciso di sostenere la lista di Francesco Gaetano Caltagirone, Leonardo Del Vecchio e Fondazione Crt. I voti dovranno essere espressi entro il 28 aprile a mezzogiorno.

Lo scrive il Sole 24 Ore che sottolinea che la decisione sarebbe maturata non all'improvviso, ma solo dopo lunghe riflessioni. “Secondo quanto è stato possibile ricostruire da fonti finanziarie, la volontà di schierarsi al fianco dei due imprenditori sarebbe maturata dopo una lunga riflessione che avrebbe preso in esame i pro e i contro di entrambi gli schieramenti. Ma proprio il recente e ritrovato attivismo della famiglia di Ponzano Veneto, che in poche settimane ha affrontato dossier delicati come Atlantia (l’Opa in tandem con Blackstone) e Autogrill (le possibili nozze con Dufry), avrebbe spinto la dinastia a puntare alla svolta anche sul Leone”, scrive il quotidiano economico.

Attualmente il fronte guidato da Caltagirone sarebbe accreditata, tra piccoli e grandi investitori, di una quota superiore al 25%, percentuale che offrirebbe anche in caso di sconfitta, la possibilità di eleggere 4 consiglieri su 13. A cambiare l'esito del voto ci sarà senz'altro l'affluenza. Al momento il risultato, “sarebbe tutto da scrivere”, afferma il quotidiano, sebbene i numeri sembrino favorire il board uscente. Sarà dunque cruciale il consenso che Assogestioni riuscirà a raccogliere tra i grandi azionisti, il quale potrà dare una misura dell'eventuale distacco.

