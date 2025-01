Gianni Morandi, boom dei suoi business: i ricavi della Mormora Music esplodono a oltre 2,4 milioni

Gianni Morandi oltre alle candeline per i suoi 80 anni ha trovato anche il boom dei suoi business

Gianni Morandi (all’anagrafe Gianluigi Morandi) ha appena festeggiato li 80 anni ma sulla torta di compleanno oltre alle molte candeline ha trovato anche il “boom” dei suoi business. Morandi è infatti socio al 95% della sua casa musicale Mormora Music di cui il restante 5% è del suo storico manager Luigi Zannoni che ne è amministratore unico.

La società ha chiuso il 2023, bilancio da poco depositato, con un utile quasi raddoppiato anno su anno a 241mila euro dai 123mila euro del precedente esercizio, ma la crescita più significativa è stata quella dei ricavi “esplosi” ad oltre 2,4 milioni rispetto ai 633mila euro segnati nel 2022. Mormora Music che ha un patrimonio netto di oltre 3,8 milioni, dispone peraltro di liquidità per oltre 4 milioni, anche questa in progresso dai 3,5 milioni dell’anno prima e ha debiti per soli 316mila euro.

Morandi con la moglie Anna Dan è poi socio nella società semplice La Torre che possiede 28 terreni, un immobile e un magazzino a San Lazzaro di Savena: qui, non lontano da Bologna, il cantante vive in un ampio casale.