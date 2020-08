Le esportazioni in Giappone scendono del 19,2% annuale a luglio, più lentamente rispetto al -26,2% di giugno e meglio dell'atteso -21%. Si tratta comunque del 20esimo mese consecutivo in discesa.

Per la prima volta salgono le esportazioni in Cina, che avanzano dell'8,2%, dopo il 0,2% di giugno, mentre restano deboli le esportazioni negli Usa che scendono del 19,5%, soprattutto per quanto riguarda auto e motori.