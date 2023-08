Giorgetti: "Manovra complicata. Non si può far tutto"

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, conferma le preoccupazioni di governo sulla fattibilità della Manovra. Una Manovra che, come raccontato da Repubblica, parte con il pesante handicap della scarsità di risorse: "Noi come governo ci approcciamo alla legge di Bilancio, sarà una legge di bilancio complicata, tutte lo sono. Siamo chiamati - poiché facciamo politica - a decidere delle priorità: non si potrà fare tutto, certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio bassi, ma dovremo anche usare le risorse a disposizione per promuovere la crescita. Questo è l'indirizzo".