Giorgetti: "Vendere gli immobili pubblici? Buona idea per tagliare il debito"

Giorgetti apre alla cessione degli immobili pubblici come strumento taglia-debito

Il ministro Giorgetti apre alla cessione del patrimonio immobiliare italiano come strumento per tagliare il debito. L’idea di fondo - suggerita da Milano e Finanza - consiste nel trasferire dallo Stato agli enti locali immobili pubblici per un controvalore stimato tra 600 e 800 miliardi di euro.

Interpellato sulla proposta, Giorgetti si è detto “assolutamente favorevole”, aggiungendo che “bisogna vedere se ci sono soggetti disponibili ad acquistarli a un prezzo equo, giusto e remunerativo”.

La pensa allo stesso modo, come dimostrato mesi fa, anche il numero uno di Intesa Sanpaolo Carlo Messina. Il Ceo della banca aveva infatti definito come “folle” il fatto che lo Stato detenga un tale patrimonio in immobili pubblici.

“Se si fa un programma di dismissione e rigenerazione del patrimonio pubblico e di questi 300 miliardi nei prossimi cinque anni ne si riesce a dismettere 100 miliardi, questo sarà considerato dalle autorità europee e dagli investitori e vedrete che questo patrimonio immobiliare sarà comprato subito”.