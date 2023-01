Giornalismo economico: anche l'Ordine partner del corso di Lum con Affari

Giornalismo economico e comunicazione d'impresa: accordo tra Ordine dei giornalisti e Lum



Nel settore economico, informare e comunicare correttamente e in modo efficace è fondamentale e strategicamente importante per un’impresa o un’azienda. Su queste basi è nato il corso di alta formazione in Giornalismo Economico e Comunicazione d’Impresa della Business School della Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”.

Il corso, destinato a laureati, giornalisti, esperti di comunicazione e dei social media, manager, dirigenti della PA, amministratori pubblici, fornirà ai partecipanti tutto il know how di un buon giornalismo economico, anche grazie a esperienze dirette e pratiche in aziende.

La School of Management dell’Università LUM mette a disposizione, per l’anno accademico 2022/2023, 40 esoneri a copertura totale per la partecipazione al Corso di Alta Formazione in “Giornalismo Economico e Comunicazione d’Impresa”.

Gli esoneri, riservati a candidati laureati, sono così suddivisi:

a) n. 30 esoneri a giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti all’Ordine;

b) n. 10 esoneri a esperti di comunicazione e dei social media, manager, dirigenti della PA, amministratori pubblici.

Grazie ad un accordo con l’Ordine dei giornalisti della Puglia, la Lum School of Management offrirà 15 borse di studio gratuite a chi seguirà le indicazioni riportate in questo link. I primi 15 che lo faranno secondo i canali della Lum, saranno selezionati in base all'ordine di arrivo delle domande di iscrizione.

Il corso prenderà il via entro la prima decade di febbraio e si concluderà a fine maggio 2023. Le domande dovranno prevenire entro il prossimo 3 febbraio come stabilito nel bando.