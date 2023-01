Giornalismo economico e comunicazione d'impresa: Affari partner del corso LUM

Corso di Alta Formazione LUM: le date

Angelo Maria Perrino, fondatore e direttore di affaritaliani.it, è tra i docenti del corso di Alta Formazione in Giornalismo Economico e Comunicazione d’Impresa, organizzato dalla School of Management dell’Università LUM. C’è tempo fino al 23 gennaio per iscriversi al corso che si svolgerà dal 27 gennaio al 31 maggio in modalità ibrida, ovvero online e presso la sede universitaria di Casamassima (Ba).

Entro il 13 gennaio è inoltre possibile richiedere l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione, con le modalità che trovate A QUESTO LINK.

Corso di Alta Formazione LUM: i requisiti di ammissione



– Diploma;

– Laurea triennale;

– Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;

– Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;

– Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/99;

– Altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente.

Corso di Alta Formazione LUM: gli obiettivi



Informare e comunicare correttamente e in modo efficace ha sempre più un valore strategico nel mondo globalizzato. Specie in un campo come quello economico, in cui un buon giornalismo e una buona comunicazione d’impresa sono fondamentali per ogni azienda e ogni territorio.

Obiettivo del corso di alta formazione è perciò offrire strumenti teorici e pratici in materia. Tecniche e regole del giornalismo economico da apprendere col supporto di professionisti di primissimo piano in campo nazionale, oltre che di docenti di economia e di manager di importanti imprese.

Il Corso di alta formazione fornirà così ai partecipanti tutto il know how di un buon giornalismo economico e di una buona comunicazione di impresa, anche grazie a esperienze dirette e pratiche in aziende.



Corso di Alta Formazione LUM: i docenti





Pino Aprile (docente, scrittore)

Alberto Costantiniello (Docente LUM, Coordinatore scientifico del corso)

Giuseppe De Bellis (Direttore Sky TG24)

Franco Di Mare (Direttore Rai3)

Giancarlo Fiume (Caporedattore Tgr-Puglia)

Antonello Garzoni (Rettore Università LUM)

Franco Giuliano (Giornalista, direttore scientifico LUM)

Oscar Iarussi (Direttore La Gazzetta del Mezzogiorno)

Raffaele Lorusso (Giornalista, segretario generale FNSI)

Vincenzo Magistà (Direttore responsabile Telenorba)

Roberto Napoletano (Direttore Il Quotidiano del Sud)

Michele Partipilo (Giornalista, saggista)

Lino Patruno (Giornalista, saggista)

Michele Pennetti (Vicecaporedattore Corriere del Mezzogiorno)

Angelo Maria Perrino (Direttore Affaritaliani.it)

Sigfrido Ranucci (Vicedirettore Rai3)

Vincenzo Rutigliano (Giornalista Il Sole24 Ore)