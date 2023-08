Economia

Mercoledì, 2 agosto 2023 Gli elicotteri di Merloni &Co non decollano: Esperia in perdita per quasi 5mln L'azienda, controllata da dieci anni con l’81% dalla Maire Investments di Fabrizio Di Amato, ha accumulato perdite per quasi 5 mln tra il 2020 e il 2022 di Andrea Giacobino