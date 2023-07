Non piace il cibo dei Marzotto, 2022 amaro: le perdite balzano a 2,3 milioni

Incremento delle materie prime e caro affitti: la cucina dei Marzotto azzoppata dalla crisi. I numeri

Gastronomia amara per i quattro eredi di Pietro Marzotto, soci in comune di Peck. L’azienda di ristorazione di lusso che si definisce “tempio della gastronomia” a Milano, oltre allo storico negozio in via Spadari, ne ha altri due di cui uno in zona Porta Venezia e l’altro a CityLife. Qualche giorno fa, infatti, i soci si sono riuniti in assemblea per approvare il bilancio 2022 chiuso con una perdita di oltre 2,3 milioni di euro, peggiore di quella di 1,4 milioni dell’esercizio precedente. Il passivo è stato tutto rinviato a nuovo facendo scendere il patrimonio netto a 5,6 milioni.