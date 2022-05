Gli Usa con la febbre dell'oro: le riserve valgono oltre 300 miliardi

Gli Usa hanno la più grande riserva aurea del mondo

Gli Stati Uniti hanno la maggior parte delle riserve auree del mondo. Secondo un'analisi dei dati di StockApps.com, il paese detiene 8.133,54 tonnellate di questo metallo prezioso. Gli ultimi dati mostrano che la scorta degli Usa vale oltre 300 miliardi di dollari. La cosa interessante di questa rivelazione è che gli Stati Uniti non sono il più grande produttore mondiale di oro. Allora come è arrivato qui? Edith Reads, l'esperta finanziaria di StockApps.com, spiega: "L'accordo di Bretton Woods ha designato l'oro come lo standard rispetto al quale il dollaro dovrebbe ancorare il suo valore. Le altre nazioni avrebbero quindi ancorato il valore delle loro valute rispetto al dollaro. L'America si offrì di fornire i suoi dollari al resto dei paesi in cambio della conservazione del loro oro. Al culmine del sistema di Bretton Woods, l'America deteneva fino al 95% delle riserve auree mondiali. Mezzo secolo dopo, detiene ancora la maggior parte di quelle riserve".

Perché le nazioni detengono riserve auree?

L'oro ha assunto importanza internazionale con l'istituzione del sistema di Bretton Woods. Questo sistema prevedeva l'oro per promuovere un sistema forex efficiente, quindi lo sviluppo economico globale. Così i paesi sentivano che aveva senso politico ed economico avere le proprie riserve della merce. Oggi, il gold standard non è più una considerazione per l'emissione di valute. Detto questo, molti governi mantengono ancora una certa quantità di depositi in oro. Il motivo principale alla base di ciò è che vedono l'oro come una copertura contro l'iperinflazione e altre flessioni economiche.

Chi sono le principali nazioni detentrici di oro a livello globale?

La Germania (3.359 tonnellate) detiene la seconda riserva aurea dopo gli Stati Uniti. L'Italia si colloca ad un lontano terzo con depositi di circa 2.451 tonnellate per un controvalore di 88 miliardi. Francia e Russia completano le prime cinque con riserve rispettivamente di 2.436 e 2.298 tonnellate. Nonostante sia il più grande produttore mondiale di oro, la Cina è al sesto posto in classifica. Le sue 1.948,32 tonnellate d'oro sono meno di un quarto delle disponibilità americane.





