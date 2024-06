Golden Goose non debutta più a Piazza Affari (per ora). Salta la quotazione

Mercati volatili, salta la quotazione delle scarpe Golden Goose. Pesano le tensioni in Francia

Le sneakers Golden Goose non faranno il loro debutto in Borsa, almeno per ora. La società ha deciso di rinviare l'IP0 a causa della volatilità dei mercati, specialmente nel settore del lusso. La decisione è stata influenzata dalle incerte prospettive create dalle elezioni anticipate in Francia, seguite dalla deludente performance del partito del presidente Emmanuel Macron alle elezioni europee.

Il marchio italiano, controllato dal fondo Permira, ha annunciato il rinvio solo pochi giorni prima del previsto debutto a Piazza Affari, fissato per questo venerdì. Il consiglio di amministrazione stava per stabilire un prezzo di emissione vicino alla parte inferiore della fascia iniziale, a 9,75 euro, che avrebbe valutato l'azienda complessivamente a 1,7 miliardi di euro. Tuttavia, questo non sembrava sufficiente per gli investitori desiderosi di vedere un ritorno immediato, né per ridurre il debito.

Nonostante un forte interesse da parte degli investitori, inclusa l'offerta iniziale di azioni da parte di Invesco per 100 milioni di euro, Golden Goose ha comunicato che "il significativo deterioramento delle condizioni di mercato a seguito delle elezioni europee di questo mese e delle imminenti elezioni politiche in Francia ha pesato sui mercati europei, in particolare nel settore del lusso". Tuttavia, l'azienda ha continuato a registrare buone performance.

Per i manager e gli azionisti, determinati a mandare in porto una ipo di successo e un successivo andamento di mercato forte e sostenibile, le deteriorate condizioni dei mercati finanziari fanno sì che quello attuale "non sia il contesto giusto per la quotazione in Borsa. Di conseguenza l'arrivo a Piazza Affari delle sneakers "verrà rivalutata a tempo debito".