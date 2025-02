Google e i conti da regolare con l'Italia: la big tech versa al fisco 326 milioni di euro

Google, al termine della fase di accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate, ha proceduto al versamento complessivo ed in un'unica soluzione di 326 milioni di euro a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, per definire ogni pendenza con il Fisco italiano. Lo comunica in una nota la procura di Milano.

Alla filiale europea con sede in Irlanda del colosso Mountain View il nucleo di polizia economico finanziaria della GdF di Milano, coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, contesta di essere in Italia una stabile organizzazione occulta di tipo materiale costituita dai server e dall'infrastruttura tecnologica essenziale per il funzionamento dell'omonima piattaforma per l'offerta di servizi digitali.

Dopo l'accordo transattivo la procura ha chiesto l'archiviazione dell'indagine in cui si ipotizzava il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi prodotti in Italia.