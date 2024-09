Google punta il dito contro Microsoft e lo denuncia per concorrenza sleale in Europa

Google: presenta denuncia Antitrust contro Microsoft a Ue

Google ha presentato un reclamo alla Commissione Europea contro quelle che ha definito pratiche anti-concorrenziali di Microsoft per bloccare i clienti nella piattaforma cloud di Microsoft Azure. Google, i cui maggiori rivali nel cloud computing sono Microsoft e Amazon Web Services, ha affermato che Microsoft sfrutta il suo sistema operativo Windows Server per impedire la concorrenza.

"Crediamo che questa azione con l'autorità di regolamentazione sia l'unico modo per porre fine al lock-in praticato da Microsoft, per consentire ai clienti di avere una scelta e creare condizioni di mercato eque per i concorrenti", ha affermato Amit Zavery, direttore generale e vicepresidente di la piattaforma Google Cloud, durante una conferenza stampa.

E ha sottolineare: "I termini di licenza del software di Microsoft impediscono alle organizzazioni europee di spostare i loro attuali carichi di lavoro da Azure (la piattaforma cloud di Microsoft, ndr.) ai cloud concorrenti", ha affermato Google in una nota.