Google sfida la startup Usa OpenAI: la contromossa a ChatGPT è Bard

Google studia il lancio di Bard, la risposta a ChatGPT

Il colosso tech Google tallona la startup americana OpenAI in tema di intelligenza artificiale: Alphabet starebbe studiando la realizzazione di una nuova creatura che “mira a combinare l’ampiezza della conoscenza mondiale con la potenza, l’intelligenza e la creatività dei nostri modelli linguistici”, ha spiegato Sundar Pichai, amministratore delegato della big tech. Il colosso tecnologico ha annunciato il lancio del proprio robot specializzato nella conversazione, chiamato Bard, in fase di test, a pochi mesi dall'arrivo di ChatGPT, il software della startup Usa.

"Bard mira a combinare l'ampiezza della conoscenza mondiale con la potenza, l'intelligenza e la creatività dei nostri grandi modelli linguistici", ha spiegato Pichai in un comunicato. L’obiettivo, secondo il Ceo, è quello di rendere Bard disponibile al pubblico "nelle prossime settimane" e attingerà alle informazioni dal web "per fornire risposte fresche e di alta qualità". Bard si basa su LaMDA, il sistema Language Model for Dialogue Applications dell'azienda, ed è in fase di sviluppo da diversi anni.

La scorsa settimana, Cnbc ha riferito che Google sta testando alcune di queste funzionalità con i dipendenti come parte di un piano “codice rosso per rispondere a ChatGPT, il popolare chatbot supportato in parte da Microsoft: le funzionalità includevano un chatbot chiamato “Apprentice Bard”, nonché nuovi design del desktop di ricerca che potevano essere utilizzati in un formato di domanda e risposta".