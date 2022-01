Grande distribuzione alimentare, nel 2021 Esselunga leader in Italia. La classifica Alimentando

Esselunga leader nella grande distribuzione in Italia nel 2021. È quanto scrive Alimentando, periodico del settore alimentare e riportato sul sito Pambianco news. La classifica è frutto di un’analisi che ha preso in considerazione diversi fattori: la crescita della quota di mercato, lo sviluppo dei format e delle Mdd (le marche del distributore), l’approccio alla sostenibilità e i servizi al cliente.

Come specificato, il periodico ha scelto di osservare solo i primi 10 retailer con le prime 10 quote di mercato (Guida Nielsen Largo Consumo 1° semestre 2021) e i rimanenti tre (Aspiag, Crai, D.It) tratti dalle quote di mercato del canale supermercati. A questi sono stati assegnati dei voti da 1 a 10.

