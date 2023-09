Gucci riassetta il proprio management: Vannetti nuovo Executive vice president

Gucci, dopo la parentesi a Valentino torna il top manager Vannetti

Gucci riassetta il management dell’azienda. In attesa del debutto del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno, successore di Alessandro Michele, la casa di moda nomina Alessio Vennetti come nuovo Executive vice president e Chief brand officer.

In arrivo da Valentino, Vannetti salirà sulla nuova poltrona da lunedì 4 settembre. In realtà, per il manager si tratta di un ritorno. Infatti, Vannetti aveva già ricoperto il ruolo di Worldwide communications director dal 2015 al 2020. Comunque, con l’arrivo del nuovo manager esce simultaneamente Susan Chokachi, la quale finor aveva ricoperto il ruolo di Vice president e Chief brand and client officer del marchio.