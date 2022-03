Guerra Russia Ucraina, Borse asiatiche negative. Future su WS e Ue in calo

Guerra Russia Ucraina, Borse asiatiche negative sulla scia del rosso di ieri

Prosegue il calo della Borsa di Tokyo legato alle preoccupazioni per la guerra in Ucraina. Dopo la caduta di ieri la piazza finanziaria ha mostrato ancora timori per le ripercussioni del conflitto sull'economia mondiale, a cominciare dall'impennata del prezzo del petrolio. Il principale indice Nikkei e' sceso di un altro 1,71% a 24.790,95 punti, dopo essere sceso di quasi il 3% nella seduta precedente. Non era sceso al di sotto di 25.000 punti di chiusura da novembre 2020.

Il piu' ampio indice Topix nel frattempo ha perso l'1,9% a 1.759,86 punti. Crollo anche per la Cina: le Borse cinesi chiudono un'altra seduta con pesanti perdite a causa delle incertezze sulla Ucraina e sull'impennata dei prezzi di petrolio e materie prime: l'indice Composite di Shanghai perde il 2,35%, scivolando a 3.293,53 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 2,89%, a quota 2.139,67.

Guerra Russia Ucraina, si prospetta una seduta negativa anche per l'Europa

Si preannuncia un'altra giornata difficile per le Borse europee dopo la chiusura in calo di ieri e il rosso di Wall Street. Anche le piazze asiatiche procedono in calo e Tokyo ha chiuso a -1,78%. L'Euro Stoxx 50 perde l'1%. I future sull'indice Ftse 100 a Londra cedono l'1,47% e quelli sul Dax di Francoforte lo 0,46%. Ieri i listini del Vecchio continente hanno chiuso in ribasso ma sopra i minimi di giornata, in una seduta caratterizzata da forte volatilita'.

L'inizio della settimana e' stato traumatico per i mercati che sono arrivati a crollare del 6% sulla notizia di possibili divieti sulle importazioni di petrolio russo, che hanno fatto impennare le quotazioni del greggio. Le dichiarazioni del ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, tese a chiarire che la Germania non pensa a embarghi su petrolio e gas russo, hanno tranquillizato in parte gli investitori, rincuorati anche da posizioni simili espresse da Gran Bretagna e Paesi Bassi.

Guerra Russia Ucraina: future su Wall Street in calo tra il 2 e il 3%

I future a Wall Street viaggiano in deciso calo dopo che il volo dei prezzi del petrolio e delle materie prime ieri ha affondato la Borsa di New York, con gli indici in calo tra il 2 e il 3%.

L'impennata dei prezzi del greggio, spinti dalle voci di un possibile embargo occidentale sulle esportazioni russe ha riacceso i timori di un'inflazione fuori controllo, proprio mentre le sanzioni contro la Russia potrebbero rallentare la ripresa economica. I future sul Dow Jones perdono l'1,26%, quelli sullo S&P 500 l'1,25% e i future sul Nasdaq cedono l'1,43%.

Guerra Russia Ucraina, cambi: il rublo rimbalza, euro/dollaro in area 1,08

Rimbalzo parziale del rublo dopo il crollo e nuovo recupero del dollaro, mentre l'Europa discute le possibili sanzioni sull'import del greggio della Russia e con il momentaneo cessate il fuoco in Ucraina per l'evacuazione dei civili dalle zone sotto attacco. Dopo essere sceso in area 150, il rublo ha rimbalzato fino a quota 123 per poi tornare in area 130.

Al momento per un dollaro occorrono 128 rubli (-7,4%). Intanto, resta sotto pressione l'euro con le preoccupazioni per gli effetti della guerra sulla ripresa economica e l'attesa per le indicazioni della Bce di domani. La moneta unica e' scambiata a 1,0856 come ieri in chiusura di contrattazioni e a 125,3 yen.

Guerra Russia Ucraina, oro in rally: il prezzo supera i 2.000 dollari l'oncia

Anche l'oro prosegue la sua corsa e supera decisamente i 2.000 dollari l'oncia, marciando verso il massimo storico dell'agosto 2020, con le incertezze geopolitiche ed economiche sulla guerra Russia-Ucraina hanno aumentato la domanda del metallo rifugio per eccellenza. Lo spot gold e' scambiato a 2019,55 dollari per oncia (+1,07%).

Il conflitto in corso non ha mostrato segni di attenuazione, scuotendo i mercati delle materie prime perche' la Russia e' un fornitore leader in moltissime aree e un importante produttore di oro. L'aumento dei prezzi delle materie prime ha anche alimentato i timori inflazionistici e di crescita, presentando nuove sfide alle banche centrali. Inoltre, la London Bullion Market Association ha sospeso sei raffinerie russe di metalli preziosi, vietando loro di vendere oro e argento sul mercato londinese.

Guerra Russia Ucraina, gas in rialzo in avvio: tocca 295 euro/MWh poi rallenta a 255 euro (+12,23%)

Avvio in rialzo, sebbene sotto i massimi storici toccati ieri a 345 euro al megawattora sul mercato europeo. I contratti aprile scambiati ad Amsterdam nelle prime battute sono arrivati fino a 295 euro al megawattora e poi si sono assestati su un rialzo del 12,23% a 255 euro al megawattora. I contratti a maggio crescono del 10,45% a 240 euro al megawattora.